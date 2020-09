Aviano | grave incendio nel deposito Snua | rischio emergenza ambientale

Maurizi79965772 : RT @comunepordenone: ?? ATTENZIONE! ?? #AvvisoPN Grave #incendio ha colpito l'impianto di trattamento rifiuti di Snua di Aviano. I fumi han… - StaserasolounTG : RT @comunepordenone: ?? ATTENZIONE! ?? #AvvisoPN Grave #incendio ha colpito l'impianto di trattamento rifiuti di Snua di Aviano. I fumi han… - ZTeX : RT @comunepordenone: ?? ATTENZIONE! ?? #AvvisoPN Grave #incendio ha colpito l'impianto di trattamento rifiuti di Snua di Aviano. I fumi han… - TeoloMassimo : RT @comunepordenone: ?? ATTENZIONE! ?? #AvvisoPN Grave #incendio ha colpito l'impianto di trattamento rifiuti di Snua di Aviano. I fumi han… - pallina60 : RT @comunepordenone: ?? ATTENZIONE! ?? #AvvisoPN Grave #incendio ha colpito l'impianto di trattamento rifiuti di Snua di Aviano. I fumi han… -

Ultime Notizie dalla rete : Aviano grave

Allerta massima ad Aviano a causa di un vasto incendio che è divampato in una azienda di rifiuti nella serata di oggi, sabato 19 settembre. Dall'impianto della ditta, la Snua S.r.l. che si occupa del ...Per ricordare la grande vittoria degli eserciti cristiani a Vienna il 12 settembre 1683 presento un documentato e interessante studio: “Marco d’Aviano e Innocenzo XI. In difesa della Cristianità”, scr ...