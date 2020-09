cronaca_news : Avezzano, medico di famiglia accoltella la moglie candidata alle Comunali e si suicida - ekuonews : Avezzano, accoltella la moglie candidata alle elezioni e poi si toglie vita: morto noto medico - DelMoroAsia : Ma era il medico mio, che cazz sta a succede? - AvezzanoTw : Tragedia ad #Avezzano – Accoltella la moglie e si getta dal quinto piano, muore noto medico. La moglie sarebbe in c… - MarsicaW : AVEZZANO: TENTA DI AMMAZZARE LA MOGLIE E POI SI BUTTA DAL BALCONE. MUORE NOTO MEDICO #Avezzano #LAquila #Marsica… -

Ultime Notizie dalla rete : Avezzano medico

Un uomo di 70 anni ha accoltellato la moglie ad Avezzano, in provincia de L'Aquila, prima di togliersi la vita. La donna, Paola Lombardo, che ha 67 anni ed è candidata a consiglio comunale, è in gravi ...Tragedia questa mattina ad Avezzano. Un medico ha colpito la moglie con un coltello e si è gettato nel vuoto. L'uomo è morto dopo un volo dal quarto piano. La donna è candidata alle elezioni comunali.AVEZZANO (L'AQUILA) – Una tragedia inimmaginabile che ha gettato l'intera città nel panico. Un insospettabile medico molto conosciuto in città ha tentato di uccidere con un coltello sua moglie, nota c ...