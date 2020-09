Avezzano | medico accoltella la moglie e si lancia dalla finestra | lui morto | lei in fin di vita

ekuonews : Avezzano, accoltella la moglie candidata alle elezioni e poi si toglie vita: morto noto medico - DelMoroAsia : Ma era il medico mio, che cazz sta a succede? - AvezzanoTw : Tragedia ad #Avezzano – Accoltella la moglie e si getta dal quinto piano, muore noto medico. La moglie sarebbe in c… - MarsicaW : AVEZZANO: TENTA DI AMMAZZARE LA MOGLIE E POI SI BUTTA DAL BALCONE. MUORE NOTO MEDICO #Avezzano #LAquila #Marsica… - Il_Centro : #Abruzzo #20settembre #domenica #tentatoomicidio @suicidio #medicomorto #feriscelamogliecandidata #elezioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Avezzano medico

AVEZZANO (L'AQUILA) – Una tragedia inimmaginabile che ha gettato l'intera città nel panico. Un insospettabile medico molto conosciuto in città ha tentato di uccidere con un coltello sua moglie, nota c ...Avezzano. Tragedia sfiorata questa mattina da Avezzano, quando, alle prime luci dell’alba, in via San Francesco, una coppia sposata di origini marocchine, per ragioni ancora in corso di accertamento d ...Carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato G.S., 43enne di San Nicola la Strada già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord ...