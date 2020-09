Avezzano | accoltella la moglie e si suicida | lei è candidata alle elezioni

(Di domenica 20 settembre 2020) Un giorno che poteva diventare di festa, in base ai risultati delle, si è trasformato invece in una tragedia. Adsi è consumata una lite tra un medico cardiologo e la, al termine della quale l’uomo ha preso un coltello e si è accanito sullaconsigliera nellein corso in questi due giorni. Quindi, si èto gettandosi dal quinto piano.lae si uccide: tragedia adLe cronache locali riportano al vicenda con estremo stupore: sembra infatti che la coppia formata dal 70enne Vittorio Emi e la 63enne Paola Lombardo fosse ben conosciuta nella comunità. Lui medico di famiglia specializzato in ...

Un giorno che poteva diventare di festa, in base ai risultati delle elezioni, si è trasformato invece in una tragedia. Ad Avezzano si è consumata una lite tra un medico cardiologo e la moglie, al term ...Accoltella la moglie al culmine di una lite e poi si getta dal quinto piano della sua abitazione ad Avezzano, in provincia di Aquila: Vittorio Emi, 70 anni, medico di famiglia specializzato in cardiol ...Un uomo di 70 anni, Vittorio Emi, medico di famiglia di Avezzano (L’Aquila), ha accoltellato la moglie, la 66enne Paola Lombardo, per poi gettarsi dal quinto piano dell’abitazione in cui vivevano. Il ...