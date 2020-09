Avete mai visto la fidanzata di Gilles Rocca? Ha 31 anni, famosa attrice [FOTO] (Di domenica 20 settembre 2020) Gilles Rocca è uno dei nuovi partecipanti al programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. Il talent è partito nella serata del 19 settembre con una nuova edizione e nel cast troviamo: Barbara Bouchet, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Alessandra Mussolini, Elisa Isoardi. E ancora Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Antonio Catalani, Daniele Scardina e Costatino Della Gherardesca. Ma uno dei concorrenti in particolare ha suscitato maggiore curiosità ed è proprio Gilles Rocca. È un giovane attore dal look che ha conquistato molte donne. La sua popolarità è cresciuta durante il Festival di Sanremo 2020 proprio durante l’ormai famosa lite tra Bugo e Morgan. Una ripresa lo ha immortalato ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 20 settembre 2020)è uno dei nuovi partecipanti al programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. Il talent è partito nella serata del 19 settembre con una nuova edizione e nel cast troviamo: Barbara Bouchet, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Alessandra Mussolini, Elisa Isoardi. E ancora Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Antonio Catalani, Daniele Scardina e Costatino Della Gherardesca. Ma uno dei concorrenti in particolare ha suscitato maggiore curiosità ed è proprio. È un giovane attore dal look che ha conquistato molte donne. La sua popolarità è cresciuta durante il Festival di Sanremo 2020 proprio durante l’ormailite tra Bugo e Morgan. Una ripresa lo ha immortalato ...

ilpost : Ci avete mai riflettuto sulla particolarità della toponomastica di Roma? Dall'archivio, una raccolta dei nomi più b… - VRRidersAcademy : LA PRIMA VITTORIA E IL PRIMO PODIO NON SI SCORDANO MAI E OGGI L’AVETE FATTO INSIEME ?? GRAZIE RAGAZZI ???? - borghi_claudio : Pillole del Club notturno dell'arte. Ok, avete il vostro quadro da sogno. Adesso però dovete sapere che senza l'ill… - phil_rouge : Peraltro finalmente non mi sento solo nel farmi questa domanda quando mi voglio scegliere un porno: 'ma perché mai… - _manu_41222297 : @Rox1721 E che sarà mai...pan per focaccia...voi avete il Futtitinni! O .... STICAZZI...da noi in Abruzzo 'Lu cazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai L'amico di Messina Denaro, “E' un uomo affascinante, non avete mai visto i suoi occhi” Tp24 Lady Diana era gelosa della baby sitter di William

Lady Diana non ha voluto imporre ai suoi figli un’educazione tradizionale, troppo legata a rigidi schemi e improntata sui futuri ruoli di corte di William e Harry. La principessa è stata la prima real ...

Alba Parietti telefona in diretta al GfVip. Oppini imbarazzato, il labiale: "Ma dai..."

Inutile negarlo. Alba Parietti è una figura ingombrante per fidanzati, mariti e suocere, figuriamoci per il figlio. Soprattutto se quest'ultimo è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. E co ...

Caso Cena, la preside vicaria Termini: “Ecco perché ci sono le tensostrutture”

La preside vicaria del Giovanni Cena di Cerveteri, dottoressa Maria Termini interviene sulla questione che ha riguardato la scuola:” Sono rimasta in silenzio per giorni e giorni , per scelta e perché ...

Lady Diana non ha voluto imporre ai suoi figli un’educazione tradizionale, troppo legata a rigidi schemi e improntata sui futuri ruoli di corte di William e Harry. La principessa è stata la prima real ...Inutile negarlo. Alba Parietti è una figura ingombrante per fidanzati, mariti e suocere, figuriamoci per il figlio. Soprattutto se quest'ultimo è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. E co ...La preside vicaria del Giovanni Cena di Cerveteri, dottoressa Maria Termini interviene sulla questione che ha riguardato la scuola:” Sono rimasta in silenzio per giorni e giorni , per scelta e perché ...