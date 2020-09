Attacco omofobo a Padova: aggredita coppia gay in pieno centro cittadino (Di domenica 20 settembre 2020) Il gesto scatenante la violenza è stato un bacio tra i due giovani 20enni. Calci, pugni e spaccata la testa all’amico che è intervenuto. Può un bacio scatenare una violenza inaudita? Ebbene si. Si comincia con insulti volgari e sessisti, poi si butta a terra il soggetto e lo si riempie di calci e pugni, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 settembre 2020) Il gesto scatenante la violenza è stato un bacio tra i due giovani 20enni. Calci, pugni e spaccata la testa all’amico che è intervenuto. Può un bacio scatenare una violenza inaudita? Ebbene si. Si comincia con insulti volgari e sessisti, poi si butta a terra il soggetto e lo si riempie di calci e pugni, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Fidanzati gay si baciano in strada: aggrediti a calci e pugni: «Basta odio, è stato un... - lamonaca_sabino : RT @Corriere: Fidanzati gay si baciano in strada: aggrediti a calci e pugni: «Basta odio, è stato un... - MikiG78 : RT @Corriere: Fidanzati gay si baciano in strada: aggrediti a calci e pugni: «Basta odio, è stato un... - angelointerdona : RT @Corriere: Fidanzati gay si baciano in strada: aggrediti a calci e pugni: «Basta odio, è stato un... - Irma14599644 : RT @Corriere: Fidanzati gay si baciano in strada: aggrediti a calci e pugni: «Basta odio, è stato un... -