Atletica, Campionati Italiani Juniores 2020: due record nazionali U20 (Di domenica 20 settembre 2020) Sono giunti alla giornata conclusiva i Campionati Italiani Juniores e Promesse 2020 di Atletica leggera. Sulla pista di Grosseto, in mattinata, Edoardo Scotti scende per la prima volta sotto i 21 secondi nei 200 metri piani (20.95/+0.6). Miglioramento che si aggiunge dunque a quello nei 400 del trionfo al Golden Gala. La triplista Veronica Zanon (13,84, +1.8), ed il lanciatore Carmelo Musci (62,89 con il disco della categoria da 1,750kg) firmano i record Italiani U20 delle rispettive specialità. Tra le junior, Dalia Kaddari conquista la vittoria dei 200 metri femminili in 23.46 controvento (-1.4), mentre tra le promesse, sulla stessa distanza, si impone Chiara Melon (23.88/-1.4). Nei 400 ostacoli promesse la vittoria è andata ad Alessandro Sibilio ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Sono giunti alla giornata conclusiva ie Promessedileggera. Sulla pista di Grosseto, in mattinata, Edoardo Scotti scende per la prima volta sotto i 21 secondi nei 200 metri piani (20.95/+0.6). Miglioramento che si aggiunge dunque a quello nei 400 del trionfo al Golden Gala. La triplista Veronica Zanon (13,84, +1.8), ed il lanciatore Carmelo Musci (62,89 con il disco della categoria da 1,750kg) firmano iU20 delle rispettive specialità. Tra le junior, Dalia Kaddari conquista la vittoria dei 200 metri femminili in 23.46 controvento (-1.4), mentre tra le promesse, sulla stessa distanza, si impone Chiara Melon (23.88/-1.4). Nei 400 ostacoli promesse la vittoria è andata ad Alessandro Sibilio ...

zazoomblog : Atletica Campionati Italiani Juniores 2020: due record nazionali U20 - #Atletica #Campionati #Italiani - LiveSicilia : Campionati di atletica under 23| Il Cus Catania vince due argenti - TgrRaiToscana : #Atletica #LarissaJapichino a #Grosseto conquista i campionati italiani under 20 nel salto in lungo anche se il tem… - mennuni_luca : RT @atleticaitalia: #atletica ?? EDOARDO SCOTTI 20.95 A GROSSETO ?? Che momento per Edo! Dopo la vittoria e il 45.21 al Golden Gala, scende… - Alessan34958222 : RT @atleticaitalia: #atletica ?? EDOARDO SCOTTI 20.95 A GROSSETO ?? Che momento per Edo! Dopo la vittoria e il 45.21 al Golden Gala, scende… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Campionati Atletica, Campionati Italiani: doppia medaglie per gli atleti triestini! BRAVISSIMI! triestecafe.it ATLETICA: ORO PER IL BALLABIESE MONTINI AI NAZIONALI ‘PROMESSE’

GROSSETO – Netta vittoria per Mattia Montini ai campionati nazionali categoria Promesse di atletica leggera: il ballabiese, portacolari del CS Carabinieri, ha conquistato la medaglia d’oro nei 110 met ...

Tra il Basket team Crema e Carugate prove techiche in vista della Coppa Italia

Primo successo precampionato per il Basket team Crema, che piega con un netto 77-53 la pari categoria Carugate, vincendo tutti i 4 quarti di gara disputati. Antipasto di Coppa Italia quello del PalaCr ...

Impavida Ortona successo al tie-break nella prima amichevole 2020/2021

Il coach: “Questi sono giorni importanti, oltre che per migliorare la condizione atletica, anche per trovare le meccaniche e le intese di gioco” ORTONA – Sabato 19 settembre ha visto l’esordio in camp ...

GROSSETO – Netta vittoria per Mattia Montini ai campionati nazionali categoria Promesse di atletica leggera: il ballabiese, portacolari del CS Carabinieri, ha conquistato la medaglia d’oro nei 110 met ...Primo successo precampionato per il Basket team Crema, che piega con un netto 77-53 la pari categoria Carugate, vincendo tutti i 4 quarti di gara disputati. Antipasto di Coppa Italia quello del PalaCr ...Il coach: “Questi sono giorni importanti, oltre che per migliorare la condizione atletica, anche per trovare le meccaniche e le intese di gioco” ORTONA – Sabato 19 settembre ha visto l’esordio in camp ...