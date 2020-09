Atalanta | Ilicic ritrova il sorriso | in giro per Bergamo con le figlie

(Di domenica 20 settembre 2020) Il peggio sembra essere alle spalle per Josip. Il fantasista nerazzurro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alle suementre passeggia per. Il particolare più bello dell’immagine è ildel calciatore sloveno, dopo mesi difficili a causa di problemi personali. Come didascalia solo due emoji: un papà con lee un cuore. Visualizza questo post su Instagram 👨‍👧‍👧❤️ Un post condiviso da JosipJojo (@72) in data: 20 Set 2020 alle ore 6:18 PDT

sorrisobot : RT @sportface2016: #Atalanta, #Ilicic ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae sorridente insieme alle sue figlie… - sportface2016 : #Atalanta, #Ilicic ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae sorridente insieme alle sue f… - JulzOa : @AndreaBrownAm L'Atalanta è un collettivo. Hanno un gioco e un contesto che li esalta. I giocatori se li prendi sin… - JulzOa : @ZiROMELU È relativo. Metti Rebic o riporta Kessie e Conti all'Atalanta e vedi come fanno i fenomeni. Ad oggi quasi… - JulzOa : @AndreaBrownAm Hai ragione e i giocatori che hanno venduto fino ad'oggi si sono tutti rivelati dei flop. Kessie e S… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Ilicic

Il Messaggero

Un sorriso che ha illuminato più del solito gli schermi dei telefonini. Scorrendo i social, infatti, spunta dopo quasi un mese un aggiornamento dal profilo di Josip Ilicic. Il fantasista dell'Atalanta ...A una settimana dall’esordio in campionato, l’Atalanta fa la messa a punto del motore che dovrà essere pronto anche per la Champions (1° ottobre il sorteggio, dal 20 le partite dei gironi). Intanto la ...In una grande squadra la pazienza è la virtù dei campioni: quell’attesa in grado di dare non solo risultati positivi, ma anche fiducia nei confronti di chi ha bisogno di tempo per ritornare ai ritmi d ...