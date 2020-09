Assassinio Siani | il ricordo dei frati di Assisi a 35 anni dalla morte

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 settembre 2020) In occasione dei 35dall’omicidio camorristico del giornalista Giancarloavvenuto il 23 settembre del 1985, al Cortile di Francesco idel Sacro Convento diricorderanno il suo lavoro e il suo impegno per la verità e la giustizia. Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, Padre Enzo Fortunato, e il presidente della FNSI, Beppe Giulietti, si collegheranno domani alle 15Sala Stampa della Basilica di San Francesco con Paolo e Ludovica, rispettivamente fratello e vicepresidente della fondazione Giancarlo, per parlare della figura, del coraggio e di ciò che ancora “vive” del giornalista napoletano. L’evento verrà trasmesso in streaming sui ...