Antonella Clerici innamorata pazza del suo cuoco | Dichiarazione d’amore

Dopo l'addio, doloroso, a La prova del cuoco, Antonella Clerici è pronta a riprendersi la fascia oraria di mezzogiorno su Rai Uno. Nuovi progetti per la vulcanica conduttrice, che ha ricevuto anche un doppio incarico per il palinsesto 2020. Condurrà infatti uno spin-off su Rai Due di The Voice, oltre al nuovo programma E'sempre mezzogiorno.

Manca solo una settimana all’inizio di E’ sempre mezzogiorno, il nuovo programma di cucina che Antonella Clerici condurrà dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.30 a partire dal 28 settembre, in so ...

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono i favoriti? Il web si scatena

Ballando con le Stelle sta per ripartire e tra i molti concorrenti di rilievo, protagonisti indiscussi saranno certamente Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. I due sembrano essere molto affiatati e, in m ...

Chi è Elisa Isoardi? Età, fidanzato, figlia, Miss Italia e Instagram

Elisa Isoardi nasce a Cuneo il 27 dicembre 1982. La sua età è dunque di 37 anni. Della sua vita privata sappiamo che dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Superiore Eula di Savigliano, si trasf ...

