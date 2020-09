Anticipazioni Un Posto al sole lunedì 21 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 settembre 2020) Lunedì 21– Giulia si sente smarrita: dopo la telefonata di Marcello Giulia si sente profondamente scossa e in un certo senso si sente ingannata nuovamente. In questa situazione non sa assolutamente cosa fare. Una parte di sè vorrebbe raccontare tutto alla polizia ma teme di essere giudicata. Renato sembra aver capito qualcosa perchè ultimamente sembra preoccuparsi a lei. L'uomo non sa cosa sta succedendo ma teme che la sua ex possa essersi messa in un bel guaio.