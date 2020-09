Anticipazioni Il Segreto sabato 26 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 settembre 2020)26– I buoni propositi di Ignacio: Ignacio chiede ad Urrutia di convincere Pablo a ritornare al lavoro in fabbrica convinto di volergli dare una chance di vita. Pablo accetta e spera che in questo modo possa dimenticare Carolina, la quale pensa invece che il loro legame di sangue sia un ostacolo che si può separare. Ignacio giudica in maniera positiva la scelta del figlio di frenare il suo sentimento per Carolina. Al contrario non riesce a far capire a sua figlia la gravità della situazione. L'articolo News Programmi Tv.