(Di domenica 20 settembre 2020)In 20, scopriamo insiemeglidi oggi. Torna il consueto appuntamento del weekend targato Rai con il salotto tra i più amati degli italiani, quello condotto nel primo pomeriggio dida Mara Venier. Anche oggi lasi preannuncia ricca diIn 20Ricca diladi oggi diIn in onda dalle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, e condotta da Mara Venier. Tra gli ...

toysblogit : La Domenica Sportiva su Rai2 in diretta: anticipazioni - CorriereCitta : Anticipazioni Domenica In 20 settembre 2020: ecco tutti gli ospiti della puntata #domenicain - SerieTvserie : Linea Verde, torna l'appuntamento di Rai 1 con la natura da domenica 20 settembre 2020 - tvblogit : Linea Verde, torna l'appuntamento di Rai 1 con la natura da domenica 20 settembre 2020 - toysblogit : Linea Verde, torna l'appuntamento di Rai 1 con la natura da domenica 20 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Domenica

Hawaii Five-0 10 NCIS New Orleans 5 le serie tv della domenica sera di Rai 2, le anticipazioni del 20 settembre Prosegue il weekend di Rai 2 con le serie tv con l’appuntamento con nuovi episodi di Haw ...Anticipazioni Domenica In 20 settembre, in studio ci saranno anche loro: ecco tutti gli attesissimi ospiti della seconda puntata del programma condotto da Mara Venier. Anticipazioni seconda puntata D ...Anticipazioni non ne fa, tuttavia l’assessore alla cultura ... Verrà promosso almeno un appuntamento la settimana, che dovrebbe essere la domenica". Lo scopo, oltre a tenere viva la città per i ...