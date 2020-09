Anticipazioni Beautiful martedì 22 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 settembre 2020) Martedì 22– Thomas commette un errore: Thomas rimprovera Flo di aver solamente desiderato raccontare a tutti la verità sullo scambio di culla. Il giovane l'attacca e le dice che non dovrà più ripetere quella frase e cioè che Beth è viva, ma quello che non sa Thomas è che Douglas ha ascoltato tutta la sua conversazione. Così si rivolge al piccolo e gli dice che non deve in alcun modo ripetere quello che ha sentito, altrimenti lo lascerà per sempre. Douglas si convince ma dentro di sè continua a ripetere quella frase.