Allerta Meteo Toscana: forti temporali fino a domani sera (Di domenica 20 settembre 2020) Allerta Meteo gialla per il sud della Toscana: sono previsti forti temporali e piogge fino alle 20 di lunedì 21. I fenomeni interesseranno la fascia meridionale della regione, dall’entroterra pisano-livornese fino alle province di Grosseto e Siena.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020)gialla per il sud della: sono previstie pioggealle 20 di lunedì 21. I fenomeni interesnno la fascia meridionale della regione, dall’entroterra pisano-livornesealle province di Grosseto e Siena.L'articoloWeb.

ComunBorzonasca : RT @PARCO_AVETO: AVVISO A TUTTI GLI INTERESSATI E AGLI APPASSIONATI DI FUNGHI: in caso di allerta meteo ARANCIONE o ROSSA la ricerca e la r… - sulsitodisimone : RT @PARCO_AVETO: AVVISO A TUTTI GLI INTERESSATI E AGLI APPASSIONATI DI FUNGHI: in caso di allerta meteo ARANCIONE o ROSSA la ricerca e la r… - ninnitarantino : RT @PARCO_AVETO: AVVISO A TUTTI GLI INTERESSATI E AGLI APPASSIONATI DI FUNGHI: in caso di allerta meteo ARANCIONE o ROSSA la ricerca e la r… - ValliParcoAveto : RT @PARCO_AVETO: AVVISO A TUTTI GLI INTERESSATI E AGLI APPASSIONATI DI FUNGHI: in caso di allerta meteo ARANCIONE o ROSSA la ricerca e la r… - PARCO_AVETO : AVVISO A TUTTI GLI INTERESSATI E AGLI APPASSIONATI DI FUNGHI: in caso di allerta meteo ARANCIONE o ROSSA la ricerca… -