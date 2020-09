Allerta meteo nel Lazio: ecco quando, in arrivo temporali e forti raffiche di vento (Di domenica 20 settembre 2020) Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo che prevede nella Regione Lazio dalle prime ore di domani, lunedì 21 Settembre 2020 e per le successive 24-36 ore, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. E’ Allerta gialla idrogeologica per temporali su tutte le zone d’Allerta: Bacini costieri Nord, Bacino medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettinoche prevede nella Regionedalle prime ore di domani, lunedì 21 Settembre 2020 e per le successive 24-36 ore, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate edi. E’gialla idrogeologica persu tutte le zone d’: Bacini costieri Nord, Bacino medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. su Il Corriere della Città.

