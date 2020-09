Allerta Meteo Emilia Romagna: codice giallo per temporali su gran parte della regione (Di domenica 20 settembre 2020) Allerta gialla per temporali – entrata in vigore alle 12 di oggi e in programma fino alla mezzanotte di domani – su gran parte del territorio Emiliano romagnolo, con l’esclusione della pianura Emiliana centrale e della pianura e bassa collina Emiliana occidentale. E’ quanto si legge in una nota della Protezione Civile regionale e dell’Arpae secondo cui “un’estesa area depressionaria interessa tutta la nostra regione determinando condizioni di tempo perturbato”. Quindi, viene spiegato, “nel corso della serata e della notte” di oggi “fino alle prime ore della mattinata di ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020)gialla per– entrata in vigore alle 12 di oggi e in programma fino alla mezzanotte di domani – sudel territoriono romagnolo, con l’esclusionepianurana centrale epianura e bassa collinana occidentale. E’ quanto si legge in una notaProtezione Civile regionale e dell’Arpae secondo cui “un’estesa area depressionaria interessa tutta la nostradeterminando condizioni di tempo perturbato”. Quindi, viene spiegato, “nel corsoserata enotte” di oggi “fino alle prime oremattinata di ...

