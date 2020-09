Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile per il Centro/Nord: forti temporali in arrivo [MAPPE e BOLLETTINI] (Di domenica 20 settembre 2020) Allerta Meteo – Un’area depressionaria tende ad avvicinarsi alle regioni Centro-settentrionali italiane, determinando una fase di moderato maltempo, con precipitazioni temporalesche, specie sulle regioni centrali e sull’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020)– Un’area depressionaria tende ad avvicinarsi alle regioni-settentrionali italiane, determinando una fase di moderato maltempo, con precipitazioni temporalesche, specie sulle regioni centrali e sull’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso undi condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una ...

soteros1 : RT @FirenzePost: Meteo Toscana: allerta gialla per temporali e piogge fino al 21 settembre nel sud della regione - tusciatimes : Maltempo, Protezione civile Lazio: allerta meteo da prime ore domani per 36 ore - - tavano_anna : RT @DPCgov: ???? #allertaARANCIONE, giovedì #17settembre, su settori di Calabria e Sicilia. ???? #allertaGIALLA su parte della Puglia e sulle r… - Rietilife : Pioggia forte e vento, probabile grandine: da lunedì allerta meteo per 24-26 ore - - StaserasolounTG : RT @PARCO_AVETO: AVVISO A TUTTI GLI INTERESSATI E AGLI APPASSIONATI DI FUNGHI: in caso di allerta meteo ARANCIONE o ROSSA la ricerca e la r… -