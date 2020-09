Alle 19 l'affluenza per il Referendum ha superato il 30% (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Alle 19 ha votato in Italia per il Referendum sul taglio dei parlamentari oltre il 30% degli aventi diritto. È quanto si legge sul sito del Ministero dell'Interno. Alle ore 12 aveva invece votato il 12,25%. Sono 46.641.856 gli elettori chiamati ad esprimersi per il Referendum confermativo della riforma costituzionale sul numero di parlamentari in Italia. Leggi su agi (Di domenica 20 settembre 2020) AGI -19 ha votato in Italia per ilsul taglio dei parlamentari oltre il 30% degli aventi diritto. È quanto si legge sul sito del Ministero dell'Interno.ore 12 aveva invece votato il 12,25%. Sono 46.641.856 gli elettori chiamati ad esprimersi per ilconfermativo della riforma costituzionale sul numero di parlamentari in Italia.

