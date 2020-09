Alle 12 l'affluenza è al 12%. Seggi vuoti? Dubbi sul primo dato dell'election day (Di domenica 20 settembre 2020) Alle ore 12 affluenza al 12,35% ai Seggi per votare Alle elezioni regionali e al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il dato è stato diffuso dal ministero dell'Interno. In particolare, le regioni con l'affuenza maggiore sono il Trentino Alto Adige con il 16,22%, il Veneto con il 15,86%, la Liguria con il 15,37% seguita dalla la Toscana con il 14,73% e dall'Emilia Romagana che si attesat attorno al 14,35%. Il dato relativo all'affluenza Alle ore 12 è relativo a 7.188 comuni su 7.903. Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020)ore 12al 12,35% aiper votareelezioni regionali e al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il; stato diffuso dal ministero'Interno. In particolare, le regioni con l'affuenza maggiore sono il Trentino Alto Adige con il 16,22%, il Veneto con il 15,86%, la Liguria con il 15,37% seguita dalla la Toscana con il 14,73% e dall'Emilia Romagana che si attesat attorno al 14,35%. Ilrelativo all'ore 12; relativo a 7.188 comuni su 7.903.

you_trend : ?? Affluenza alle ore 12: con 323 comuni rilevati su 7.903, al #referendum ha votato il 10,8% degli aventi diritto - lorepregliasco : Affluenza non bassa alle 12 per il #Referendum - lorepregliasco : A Torino affluenza alle 12 al 10%, non bassissima #Referendum - rep_genova : Affluenza, in Liguria alle 12 ha votato il 15,42% [di MICHELA BOMPANI] [aggiornamento delle 13:20] - paolomicheli : Alle ore 12 l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative è del 15,20. Affluenza per il referendum del 16,14%. Forza Segrate! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alle affluenza Elezioni: alle 12 affluenza per il referendum all’11,07% Il Sole 24 ORE Affluenza: boom a Ispani, flop a San Mauro La Bruca e Perdifumo

Come da previsioni è bassa l’affluenza registrata alle ore 12 per le elezioni 2020. L’Italia va alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari e in Campania si vota anche per il rinnovo dei ...

Elezioni, a San Benedetto alle 12 ha votato il 14,29 per cento degli aventi diritto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto, alle 12, avevano votato 5407 persone per una percentuale di affluenza del 14,29 per cento. E’ il primo dato, relativo alle elezioni regionali e per il ...

Ferrara, affluenza sopra la media nazionale: alle urne il 15,15% dei votanti

L’affluenza al referendum costituzionale in provincia di Ferrara si attesta sul 15,15% alle 12 di domenica 20 settembre, un dato superiore alla media nazionale (ancora provvisoria) del 12,10% ...

Come da previsioni è bassa l’affluenza registrata alle ore 12 per le elezioni 2020. L’Italia va alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari e in Campania si vota anche per il rinnovo dei ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto, alle 12, avevano votato 5407 persone per una percentuale di affluenza del 14,29 per cento. E’ il primo dato, relativo alle elezioni regionali e per il ...L’affluenza al referendum costituzionale in provincia di Ferrara si attesta sul 15,15% alle 12 di domenica 20 settembre, un dato superiore alla media nazionale (ancora provvisoria) del 12,10% ...