Alessia Marcuzzi senza freni sul presunto tradimento con De Martino | per la prima volta ha parlato a Verissimo

Leggi su baritalianews

(Di domenica 20 settembre 2020) Ieriè stata ospite di Silvia Toffanin nel suo salotto die non è mancata certo l’occasione per parlare della crisi con il marito Paolo Calabresi e della presunta storia clandestina con Stefano Deche sarebbe stata la causa della fine del matrimonio di Belen.ha dato la sua versione e, probabilmente, dopo questa chiacchierata tra lei e la Toffanin, si potrà, a questo punto mettere la parola fine al gossip che ha tenuto banco per tutta l’estate. La storia clandestina trae Stefano DeTutta l’estate non si èd’altro che della presunta storia clandestina tra Stefano De ...