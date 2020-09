Aldo Grasso: sarebbe bello incontrare i professori che hanno esaminato Suarez (Di domenica 20 settembre 2020) La rubrica domenicale di Aldo Grasso, sul Corriere della Sera, è dedicata all’esame di lingua italiana che ha sostenuto Suarez all’università di Perugia. Un esame che di certo non ha contribuito all’immagine del nostro Paese. sarebbe bello incontrare i professori che hanno esaminato Luis Suárez per sapere cosa si prova a incontrare un genio: «Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto». Scrive Grasso c he Suarez è stato accolto dalla rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, prof.ssa Giuliana Grego Bolli e da altri docenti. E “a esaminarlo sono stati i docenti Lorenzo Rocca e Danilo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) La rubrica domenicale di, sul Corriere della Sera, è dedicata all’esame di lingua italiana che ha sostenutoall’università di Perugia. Un esame che di certo non ha contribuito all’immagine del nostro Paese.cheLuis Suárez per sapere cosa si prova aun genio: «Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto». Scrivec heè stato accolto dalla rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, prof.ssa Giuliana Grego Bolli e da altri docenti. E “a esaminarlo sono stati i docenti Lorenzo Rocca e Danilo ...

napolista : Aldo Grasso: sarebbe bello incontrare i professori che hanno esaminato Suarez Sul Corsera: per chiedere loro cosa… - JosephDifranc20 : Se io fossi il Rettore dell'Università degli stranieri di Perugia, querelerei immediatamente Aldo Grasso del corrie… - JosephDifranc20 : Se volete capire il perché la Juventus ha dovuto abbandonare ufficialmente (medicamente) la trattativa Suarez legge… - garripoli : Scesa in campo di Aldo Bertolone. Un incontro a Catania per sancire l'adesione al movimento di Giovanni Grasso 24 S… - ilrossoeilnero2 : Il covid e' diventato' IL ' motivo dei disastri economici in italia . Cosi la juve e , sopratutto, @SkySport . Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Grasso Festival Comunicazione, momento clou con Aldo Grasso e Pierluigi Pardo Quotidiano del Sud Marsala, verso le elezioni: campagna elettorale al giro di boa

Sono le ultime due settimane di campagna elettorale a Marsala. Venerdì pomeriggio i candidati sindaco per la città di Marsala sono stati invitati da Padre Francesco Fiorino, all’oratorio dei Salesiani ...

Sociale e decoro urbano al centro del primo confronto tra i candidati. Assenti Di Girolamo e Grasso

e di Sebastiano Grasso (per sopraggiunti problemi di salute). Così, è toccato a Giacomo Dugo, Massimo Grillo e Aldo Rodriquez esporre le proprie idee dopo la lettura delle “20 proposte per una nuova ...

Perché le colonne infami e gli alberi della cuccagna sono i due totem preferiti dagli italiani

C’era una volta l’emeroteca, la sezione che in ogni biblioteca conteneva le annate dei giornali quotidiani e dei periodici. L’etimologia del termine è greca, tá eméra – il giorno corrente, e divenne p ...

Sono le ultime due settimane di campagna elettorale a Marsala. Venerdì pomeriggio i candidati sindaco per la città di Marsala sono stati invitati da Padre Francesco Fiorino, all’oratorio dei Salesiani ...e di Sebastiano Grasso (per sopraggiunti problemi di salute). Così, è toccato a Giacomo Dugo, Massimo Grillo e Aldo Rodriquez esporre le proprie idee dopo la lettura delle “20 proposte per una nuova ...C’era una volta l’emeroteca, la sezione che in ogni biblioteca conteneva le annate dei giornali quotidiani e dei periodici. L’etimologia del termine è greca, tá eméra – il giorno corrente, e divenne p ...