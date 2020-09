Albano Carrisi profonda ferita ancora aperta: “Ho aspettato otto anni” (Di domenica 20 settembre 2020) Albano Carrisi è uno dei protagonisti assoluti del gossip ormai da diversi anni e il suo presunto matrimonio con Loredana Lecciso sembra aver scatenato, ancora una volta l’opinione del pubblico. Nelle ultime settimane infatti, il cantante ha continuato ad essere al centro delle prime pagine proprio per il suo presunto matrimonio con la showgirl confermando così la fine della sua storia d’amore con Romina Power. Mentre Romina Power si batte per la salvaguardi del mare in Salento, Albano sembra vivere la sua relazione con la Lecciso in tranquillità all’interno della sua tenuta a Cellino San Marco. Il settimanale Io Spio, durante quest’ultima settimana ha riportato a galla il reale motivo per il quale il cantante e Romina hanno divorziato. Di cosa stiamo ... Leggi su giornal (Di domenica 20 settembre 2020)è uno dei protagonisti assoluti del gossip ormai da diversi anni e il suo presunto matrimonio con Loredana Lecciso sembra aver scatenato,una volta l’opinione del pubblico. Nelle ultime settimane infatti, il cantante ha continuato ad essere al centro delle prime pagine proprio per il suo presunto matrimonio con la showgirl confermando così la fine della sua storia d’amore con Romina Power. Mentre Romina Power si batte per la salvaguardi del mare in Salento,sembra vivere la sua relazione con la Lecciso in tranquillità all’interno della sua tenuta a Cellino San Marco. Il settimanale Io Spio, durante quest’ultima settimana ha riportato a galla il reale motivo per il quale il cantante e Romina hanno divorziato. Di cosa stiamo ...

