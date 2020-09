Al Tardini si rivedono i tifosi | 1000 sugli spalti tra distanza e mascherina

(Di domenica 20 settembre 2020) Dopo la ripresa del campionato con gli stadi completamente vuoti, tanti addetti ai lavori hanno rimarcato quanto fosse pesante l'assenza dei. Il via libera arrivato ieri dal Governo permette alle squadre di ospitare fino aspettatori, purché vengano rispettate le regole di distanziamento sociale.A PARMA SIcaption id="attachment 1024457" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionIl Parma in occasione del match contro il Napoli ha aperto le porte a milleche hanno potuto assistere ad una gara dal vivo dopo 6 mesi.e distanziamento sociale non sono mancati, regole ferree per poter continuare a portare i supporter allo stadio. Lo ...

