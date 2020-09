Agenzia_Ansa : Aggrediti a #Padova per bacio #gay, ferito amico che li difende. Il pestaggio davanti al Municipio. Le vittime: 'Gi… - fattoquotidiano : Due ragazzi aggrediti e insultati a Padova per un bacio. Ferito alla testa un amico che ha provato a difenderli - fanpage : Marlon e Mattias, vittime di una brutale aggressione omofoba - RcCamera : Condanno ovviamente la violenza dell'attacco ma la gente NE HA LE PALLE PIENE! Prima lo capiscono meno casini ci sa… - saraphrasjng : RT @snowmalec: a padova due ragazzi sono stati aggrediti da degli omofobi di merda dopo che si sono scambiati un bacio. hanno ferito anche… -

(ANSA) - VENEZIA, 20 SET - Due giovani sono stati aggrediti e insultati a Padova per essersi dati un bacio mentre percorrevano, mano nella mano, il centro di Padova: un amico che ha tentato di difenderli è stato colpito con un bicchiere alla testa ed è dovuto ricorrere alle cure dei medici.