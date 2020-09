Affluenza regionali al 12 | 76% Toscana e Veneto sopra il 14% | Campania all’11

(Di domenica 20 settembre 2020) Alle ore 12 l’per leè del 12,76%: lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno che però prende in considerazione soltanto l’di, Liguria, Puglia e, poiché nelle altre tre regioni in cui si vota per le- Valle d’Aosta, Marche e- i dati non vengono comunicati dal Ministero dell’Interno.Sempre alle 12 l’per le comunali è del 15,26%: il dato riguarda 606 Comuni di 15 Regioni, escluse quelle a statuto speciale.Di seguito l’Regione per Regione, relativa al rinnovo dei consigli:14,67% in;14,75% in;13,43% nelle ...

lunedì 21 settembre si vota per le elezioni regionali, suppletive amministrative oltre che per il referendum costituzionale. I seggi resteranno aperti oggi fino alle ore 23 mentre lunedì dalle 7 alle ...