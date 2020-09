Affluenza, primo dato: partecipazione all’11% alle 12. Si vota fino alle 15 di domani (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo i primi dati parziali sull’Affluenza alle urne relativi alle elezioni regionali alle ore 12 si è recato a votare l’11,07% degli aventi diritto. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15 per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. le suppletive del Senato della Repubblica, le regionali e le amministrative. Le elezioni regionali si svolgono in Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Veneto, Marche, Campania, Puglia, coinvolgono 18.471.692 elettori. Le elezioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo i primi dati parziali sull’urne relativielezioni regionaliore 12 si è recato are l’11,07% degli aventi diritto. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Sioggi23 e15 per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. le suppletive del Senato della Repubblica, le regionali e le amministrative. Le elezioni regionali si svolgono in Vd’Aosta, Liguria, Toscana, Veneto, Marche, Campania, Puglia, coinvolgono 18.471.692 elettori. Le elezioni ...

