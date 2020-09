Affluenza ore 19 | elezioni regionali Puglia e referendum Italia | inferiore al 30 per cento Situazione nei Comuni pugliesi

(Di domenica 20 settembre 2020)ore 19 in termini percentuali:costituzionale: percentuale nazionale 29,75 (7900su 7903)-percentuale30,28 (257su 257)della27,6 (257su 257) Di seguito l’in termini percentuali per lein ciascun Comune pugliese: BARI 40 su 41 12,95 29,2 – – – ACQUAVIVA DELLE ...

you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 12 del #referendum - you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - IAmTheSun9 : RT @Una_Gioia_Mai: In Sicilia, la mia regione, alle ore 12 l'affluenza era al 6,4%. Un dato tanto sconcertante quanto vergognoso. - juventibus : RT @Schetweet: Giornata da vicepresidente di sezione. Poca affluenza. Più di due ore alla chiusura dei seggi e penso solo alla coppia d'att… -

Ultime Notizie dalla rete : Affluenza ore

Il risultato è poco più alto di quello di 5 anni fa, quando si votò per la presidenza della Regione Toscana con un'affluenza alle ore 19 del 35,5%. La precedente tornata elettorale inoltre era ...E’ del 29,88 % l’affluenza alle urne registrata alle 19 in Campania per il referendum. A Napoli hanno votato il 29,09% degli aventi diritto al voto. In Italia, al momento, il 30,19% ha votato al refer ...I dati raccolti fino a ora e relativi a 6.500 comuni italiani su 7.900 dicono che l’affluenza provvisoria alle 19 - relativamente al Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari - si attes ...