Adulti nudi davanti a ragazzini tra gli 11 e i 13 anni: è polemica per il programma tv Ultra Strips Down – VIDEO (Di domenica 20 settembre 2020) Ultra Strips Down è un programma che va in onda sul canale danese per bambini DR Ultra che vede degli Adulti mostrarsi nudi dinnanzi a ragazzini tra gli 11 e i 13 anni: un modo per “promuovere la body positivity e combattere il body-shaming”, secondo gli autori del programma. In Danimarca il programma ha avuto … L'articolo Adulti nudi davanti a ragazzini tra gli 11 e i 13 anni: è polemica per il programma tv Ultra Strips Down – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 20 settembre 2020)è unche va in onda sul canale danese per bambini DRche vede deglimostrarsidinnanzi atra gli 11 e i 13: un modo per “promuovere la body positivity e combattere il body-shaming”, secondo gli autori del. In Danimarca ilha avuto … L'articolotra gli 11 e i 13: èper iltvNewNotizie.it.

