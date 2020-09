Adua Del Vesco, ancora crisi al GF Vip: “Non so se restare”. Il motivo (Di domenica 20 settembre 2020) Non trova pace Adua Del Vesco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa si è sfogata, con un pianto liberatorio, ricordando il duro periodo relativo all’anoressia di cui è stata vittima. Lungo la serata di ieri, invece, è andata in crisi per un altro motivo: il meccanismo e le dinamiche del gioco … L'articolo Adua Del Vesco, ancora crisi al GF Vip: “Non so se restare”. Il motivo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 20 settembre 2020) Non trova paceDelall’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa si è sfogata, con un pianto liberatorio, ricordando il duro periodo relativo all’anoressia di cui è stata vittima. Lungo la serata di ieri, invece, è andata inper un altro: il meccanismo e le dinamiche del gioco … L'articoloDelal GF Vip: “Non so se restare”. Ilproviene da Gossip e Tv.

