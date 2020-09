Addio alla “ragazza del secolo scorso” Rossana Rossanda, fondatrice de “il Manifesto” ed ex dirigente del PCI (Di domenica 20 settembre 2020) Rossana Rossanda, giornalista fondatrice de il Manifesto, scrittrice, intellettuale ed ex dirigente del PCI, è morta nella notte a Roma all’età di 96 anni. A darne notizia è stato lo stesso il Manifesto, la rivista da lei fondata con con Luciana Castellina, Luigi Pintor, Valentino Parlato e Lucio Magri nel 1969 e successivamente divenuta quotidiano nel 1971. La ragazza del secolo scorso, così come si autodefinì nell’omonima autobiografia, partecipò alla Resistenza con il nome di Miranda. Negli anni Cinquanta e Sessanta ricoprì ruoli dirigenziali nel Partito Comunista Italiano e venne eletta deputata durante la IV e V legislatura. Parallelamente, sulla scia delle proteste operaie e studentesche e in aperta ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020), giornalistade il Manifesto, scrittrice, intellettuale ed exdel PCI, è morta nella notte a Roma all’età di 96 anni. A darne notizia è stato lo stesso il Manifesto, la rivista da lei fondata con con Luciana Castellina, Luigi Pintor, Valentino Parlato e Lucio Magri nel 1969 e successivamente divenuta quotidiano nel 1971. La ragazza delscorso, così come si autodefinì nell’omonima autobiografia, partecipòResistenza con il nome di Miranda. Negli anni Cinquanta e Sessanta ricoprì ruoli dirigenziali nel Partito Comunista Italiano e venne eletta deputata durante la IV e V legislatura. Parallelamente, sulla scia delle proteste operaie e studentesche e in aperta ...

