Addio a Rossana Rossanda | la ' Ragazza secolo scorso' che fondò il Manifesto

Leggi su agi

(Di domenica 20 settembre 2020) AGI - E' morta a Roma, all'età di 96 anni,. A darne notizia è la redazione de Il, quotidiano da lei fondato nel 1969, dopo essere stata radiata dal Pci, partito nel quale aveva militato fin dalla resistenza che la vide giovane partigiana già all'età di 19 anni. Da dirigente comunista, divenne deputata nel 1963: "Divenni comunista all'insaputa dei miei", racconta nell'autobiografia "Ladel", dove si sofferma anche sul suo "maestro", Antonio Banfi, docente di estetica che le suggerì la lettura di Lenin. Nata il 23 aprile 1924 a Pola, in Istria,proviene da una famiglia benestante, ma caduta in disgrazia in seguito alla crisi del 1929. Con la sorella Mimma si ...