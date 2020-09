Addio a Rossana Rossanda | la fondatrice del Manifesto si spegne a 96 anni

(Di domenica 20 settembre 2020) Si è spenta serenamente nella sua abitazione a Roma all’età di 96, storica esponente del Partito Comunista Italiano che a fine60 aveva fondato il quotidiano. Se ne va la “ragazza del secolo scorso”, come si era lei stessa definita nella sua autobiografia. Biografia Nata nel 1924 a Pola, oggi nella Jugoslavia, all’epoca facente parte dell’Italia, e dopo gli studi si unisce alla resistenza partigiana durante gli ultimidel secondo conflitto mondiale, e subito dopo la vittoria degli Alleati si iscrive al PCI, dove nel 1958 ne diventa parte del comitato centrale. Rappresenterà una delle voci in contrapposizione con il “Socialismo reale” di stampo sovietico, tanto da criticare ...

Rossana Rossanda è stata una donna partigiana e comunista, di grande cultura. È morta in un tempo in cui la perdita di questi vecchi combattenti da parte di chi li ha conosciuti è particolarmente sent ...Addio a Rossana Rossanda: è morta nella notte a Roma la fondatrice de “Il manifesto”, oltre che scrittrice ed ex dirigente del PCI negli anni cinquanta e sessanta. Aveva 96 anni. Nata a Pola il 23 apr ...Rossanda fu l'incontro fondamentale per le giovani donne del manifesto degli anni Settanta. E Ritanna Armeni, che era tra quelle ragazze, ripercorre il terrore, la soggezione e insieme l'affetto prova ...