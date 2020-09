Accoltella la moglie candidata alle comunali del paese e si suicida

Agenzia_Ansa : Accoltella la moglie candidata ad #Avezzano e si suicida. Tragedia al culmine di una lite. La coppia è molto conosc… - SkyTG24 : Avezzano, medico accoltella la moglie candidata e poi si uccide: lei è grave - fanpage : Dopo aver accoltellato la moglie si è lanciato nel vuoto. È morto sul colpo - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Tragedia ad Avezzano. La donna versa in gravi condizioni - EcoAltoMolise : Accoltella la moglie al culmine di una lite e poi si getta dal quinto piano -

Accoltella la moglie al culmine di una lite e poi si getta dal quinto piano della sua abitazione ad Avezzano, in provincia di Aquila: Vittorio Emi, 70 anni, medico di famiglia specializzato in cardiol ...Un uomo di 70 anni, Vittorio Emi, medico di famiglia di Avezzano (L’Aquila), ha accoltellato la moglie, la 66enne Paola Lombardo, per poi gettarsi dal quinto piano dell’abitazione in cui vivevano. Il ...Donna accoltellata dal marito ad Avezzano. L’uomo si è tolto la vita subito dopo il gesto. AVEZZANO (L’AQUILA) – Una donna è stata accoltellata dal marito ad Avezzano. L’ennesima aggressione nei confr ...