5 serie tv leggere da guardare a fine estate | da The Head a La Rapina del Secolo e Ratched

Leggi su optimagazine

(Di domenica 20 settembre 2020) In un’povera di nuove uscite anche a causa della pandemia, non sono mancati negli ultimi due mesi i debutti di titoli degni di nota per accompagnare ladell’: tra letv dain questo scampolo di una bella stagione piuttosto anomala, ci sono diverse alternative che possono soddisfare palati differenti, sia per genere che per qualità drammaturgica auspicata. Da miniall’insegna del giallo come Thee a racconti d’azione goliardici come quello de LaDel, passando perche potrebbero avere una vita più lunga come lo space drama di Netflix Away, ecco alcuni suggerimenti per trascorrere la...