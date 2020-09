24 Ore di Le Mans: vince la Toyota, terzo successo di fila (Di domenica 20 settembre 2020) La 24 Ore di Le Mans è stata vinta, nella classe Lmp1, dalla Toyota TS050 numero 8 di Sebastien Buemi, Brandon Hartley e Kazuki Nakajima. È il terzo successo di fila per un'auto del marchio giapponese ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) La 24 Ore di Leè stata vinta, nella classe Lmp1, dallaTS050 numero 8 di Sebastien Buemi, Brandon Hartley e Kazuki Nakajima. È ildiper un'auto del marchio giapponese ...

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: 24 Ore di Le Mans, vince la Toyota, terzo successo di fila - Gazzetta_it : 24 Ore di Le Mans, vince la Toyota, terzo successo di fila - RSIsport : ?????? Sebastien Buemi ha fatto sua per la terza volta consecutiva la 24 Ore di Le Mans - OA_Sport : 24 Ore Le Mans 2020: il team #8 Toyota Gazoo Racing con Buemi, Hartley e Nakajima vince in scioltezza - Eurosport_IT : Per il terzo anno consecutivo la @Toyota_Hybrid vince la 24 Ore di Le Mans ???? #LeMans24 | #WEC -