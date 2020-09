150 anni Roma sceglie Roma | torni ad essere Festa Nazionale

(Di domenica 20 settembre 2020) “La nostra stella, o Signori, ve lo dichiaro apertamente, è di fare che la città eterna, sulla quale 25 secoli hanno accumulato ogni genere di gloria, diventi la splendida capitale del Regno Italico”. È un estratto del discorso al Parlamento del Regno di Sardegna, tenuto da Camillo Benso, conte di Cavour, l’11 ottobre del 1860. “Parole che oggi, nell’versario dei 150diCapitale, sono e debbono continuare adla stella polare per chiunque ami l’Italia con la consapevolezza dell’importanza del ruolo della sua Capitale”. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di. “L’versario ...

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 SET - Il 20 settembre 1870 i bersaglieri entrarono a Roma attraversando la breccia di Porta Pia. Quello stesso giorno ad Ascoli Piceno Silvio Meletti iniziò a produrre un li ...L’Ordine, inserto culturale in regalo con La Provincia del 20 settembre è un numero speciale con saggi dedicati al Risorgimento e in particolare al 150° anniversario della breccia di Porta Pia.Festa dimenticata, festa da ripristinare. Quale migliore occasione di questa, con i 150 anni dalla Breccia di porta Pia e in un momento di ricostruzione nazionale dopo l’emergenza Covid, per dire che ...