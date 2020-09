SkyTG24 : #Napoli, 11enne finisce contro auto: si indaga su ultima sfida social - iconanews : 11enne finisce contro auto, si indaga su ultima sfida social - zazoomblog : Napoli 11enne finisce contro unauto: è in ospedale con fratture multiple - Si indaga su unultima sfida socia… - Frances47226166 : RT @SkyTG24: #Napoli, 11enne finisce contro auto: si indaga su ultima sfida social - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, 11enne finisce contro auto: si indaga su ultima sfida social -

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 20 SET - Un ragazzino di 11 anni è finito in ospedale con frattura scomposta a tibia e perone dopo un impatto contro un'auto a San Giorgio a Cremano (Napoli).Saltare sul cofano di un’auto in corsa e “cavalcare” la vettura sarebbe l’ultima sfida che alcuni ragazzi avrebbero deciso di affrontare, con l’obiettivo di immortalarla sui social: è questo, riferisc ...L'automobilista arriva nei pressi dell'incrocio, rallenta. Ed ecco che spunta un ragazzo, agilissimo, che salta sul cofano dell'auto, la "cavalca" come in un rodeo per i metri necessari al conducente ...