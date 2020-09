10 serie memorabili che non hanno mai ricevuto un Emmy

(Di domenica 20 settembre 2020) Questa notte, andrà in scena la 72a edizione degli Emmy Awards riveduta e corretta i tempi del Coronavirus. La ABC e la Television Academy promettono uno show mai visto prima; più di 100 collegamenti video con i candidati da casa e il mattatore Jimmy Kimmel al timone della cerimonia, in diretta dallo Staples Center. Con un record di 160 nomination, il colosso dello streaming online Netflix prevale sulla storica HBO. Ma il network dei network ha due assi nella manica: la fan fiction Watchmen, serie più nominata quest’anno, e l’acclamata Succession. Quella più quotata alla vittoria nelle categorie principali, forte dei 2 Golden Globe.

Ultime Notizie dalla rete : serie memorabili

Vanity Fair.it

Questa sera su Tv8 andrà in onda il film drammatico Will Hunting - Genio ribelle con un sensazionale Robin Williams che per questa sua eccezionale prova d'attore si aggiudicò il Premio Oscar come non ...Di personaggi malvagi e diabolici il cinema si è sempre nutrito, ma i livelli di crudeltà raggiunti da Mildred Ratched – l’infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo – fanno storia a se. Dark lad ...(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il Covid non ferma Piazza di Siena, anzi la rilancia. Con l'evento 'non-evento' di oggi nello storico ovale di Villa Borghese, la serie di esibizioni a cavallo nel pomeriggio s ...