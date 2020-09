Zanardi | parla il medico e amico Claudio Costa | «Lo vedo alle prossime Olimpiadi Ha un fisico da fantascienza»

(Di sabato 19 settembre 2020) «Sarò pazzo, ma ioAlex». Sono passati 3 mesi esatti dall’incidente in handbike che ha coinvolto Alex, campione dell’automobilismo e del paraciclismo. Lo scontro con un camion durante una corsa lo aveva lasciato tra la vita e la morte, in condizioni disperate. Oggi la realtà sembra aver superato anche la più azzardata speranza. Ad accendere di ottimismo il suo futuro èche lavora nell’ospedale doveè ricoverato, il San Raffaele di Milano, e che di Alex è anche un grande. «Di sogni non ce ne sono mai abbastanza», ha dettoin ...

Alex Zanardi, il medico: “Risponde agli stimoli. Stringe le dita”. Da qualche settimana Alex Zanardi respira da solo e non è più sedato e a tre mesi dall’incidente ha iniziato la fisioterapia neurolog ...Esattamente tre mesi fa Alex Zanardi veniva coinvolto in un terribile incidente, era in strada con il suo handbike quando perse il controllo ed è finito contro un autotreno che giungeva dalla direzion ...Sono passati tre mesi dal grave incidente del quale è rimasto vittima Alex Zanardi in provincia di Siena. Si trovava in strada con il suo handbike quando - perso il controllo - è finito contro un auto ...