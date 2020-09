Voto a domicilio, il costituzionalista: “I cittadini risultati positivi dopo il 15 settembre hanno il diritto incomprimibile di votare” (Di sabato 19 settembre 2020) A poche ore dall’election day – con il Voto per il referendum, la presidenza di sette regioni e molti comuni tra cui 18 capoluoghi di provincia – la domanda è come faranno a esprimere la loro preferenza i positivi e i loro familiari in quarantena o in isolamento domiciliare? Potranno votare in casa, ma solo se – tra una telefonata e l’altra all’Asl per segnalarsi, comunicare i contatti, spiegare e avere informazioni – si sono ricordati di mandare una richiesta prima del 15 settembre. Era questo il limite temporale entro cui chiedere di votare a casa come previsto del decreto 103 del 14 agosto. Anche perché i comuni e le Asl dovevano avere il tempo di far arrivare a casa gli addetti alla raccolta del Voto che come abbiamo imparato durante la pandemia con le Usca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) A poche ore dall’election day – con ilper il referendum, la presidenza di sette regioni e molti comuni tra cui 18 capoluoghi di provincia – la domanda è come faranno a esprimere la loro preferenza ie i loro familiari in quarantena o in isolamento domiciliare? Potranno votare in casa, ma solo se – tra una telefonata e l’altra all’Asl per segnalarsi, comunicare i contatti, spiegare e avere informazioni – si sono ricordati di mandare una richiesta prima del 15. Era questo il limite temporale entro cui chiedere di votare a casa come previsto del decreto 103 del 14 agosto. Anche perché i comuni e le Asl dovevano avere il tempo di far arrivare a casa gli addetti alla raccolta delche come abbiamo imparato durante la pandemia con le Usca ...

