Volley | Serie A1 Femminile 2020 2021 | Monza si prende il derby con Busto | ok l’esordio di Chieri

E' ripartita questa sera la Serie A1 2020/2020 di Volley Femminile con due partite valide per la prima giornata. Si parte dal comodo successo di Chieri su Perugia in tre set (25-22; 25-18; 25-20): per le ospiti sugli scudi Villani (16 punti) e Grobelna (12), mentre tra le fila delle padrone di casa la migliore è Angeloni (9). Le piemontesi mettono dunque subito in cascina punti importanti in ottica salvezza, mentre Perugia vede da subito la sua stagione in salita. Nell'altro match di giornata Monza ha poi sconfitto Busto Arsizio in quattro set (25-13; 25-22; 21-25; 25-22), con un risultato decisamente poco pronosticabile alla vigilia. Sconfitta inattesa per le ospiti, alle quali non è riuscita la rimonta dopo essere andate ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Volley Serie B maschile - Il Gabbiano si mette subito in evidenza La Voce di Mantova Volley Femminile: Aspettando il pubblico riprende la serie A2! Il servizio di presentazione di Cus Torino-Lpm Bam Mondovì (VIDEO)

Domani pomeriggio (ore 17) le ragazze di Delmati fanno il loro esordio in campionato in casa del Barricalla Cus Torino. Il match si disputa a porte chiuse, ma è possibile seguire la diretta streaming ...

Volley Angels Project, in attacco la Serie B2 punta sulle giovani

PORTO SANT’ELPIDIO – Nel ruolo di schiacciatrici nella De Mitri – Energia 4.0 Volley Angels Project ci sarà una forte concorrenza che andrà ad alzare l’asticella della qualità delle atlete che giocher ...

Diretta/ Monza Busto Arsizio (risultato 2-1) streaming video Rai: 4^ set!

Segnaliamo a tutti gli appassionati che questa sera la sfida tra Monza e Busto Arsizio sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 20.30 al canale Raisport HD (numero 57 del t ...

