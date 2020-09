Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Erica Wall (Di sabato 19 settembre 2020) Il giorno 17 aprile 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Erica Wall. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso a causa di problemi molteplici tra cui la morte della madre e addirittura una violenza sessuale di gruppo. Vite al limite – Erica Wall Erica, la protagonista, ha 44 anni, vive a Lompoc in California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 300 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 86 kg per arrivare a 214 chilogrammi. Erica ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020) Il giorno 17 aprile 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 5 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso a causa di problemi molteplici tra cui la morte della madre e addirittura una violenza sessuale di gruppo.al, la protagonista, ha 44 anni, vive a Lompoc in California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 300 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 86 kg per arrivare a 214 chilogrammi....

Fragilità. Fragile la nostra condizione personale, tra i rischi della malattia e le precarietà economiche. Fragili le relazioni, per la quarantena e le limitazioni agli incontri e ai viaggi. Fragili a ...

Sinisa III: l’anno più bello è il prossimo

di Doriano Rabotti Un giorno si fermerà a contare tutte le vite che ha vissuto, Sinisa Mihajlovic. Probabilmente lo sta già facendo, visto che sta lavorando a un libro sui suoi anni che sembrano lungh ...

Il Roland Garros riduce ancora il limite di pubblico: fissato un massimo di 5000 spettatori al giorno

Poco più di una settimana ci separa dal terzo Slam della stagione 2020, il Roland Garros, quest’anno costretto a spostarsi da giugno a settembre a causa dell’emergenza Covid. Sin da subito si è parlat ...

