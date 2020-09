Vita su Venere? Tutte le volte che abbiamo pensato di aver trovato gli alieni

(Di sabato 19 settembre 2020) Nel 1996 questa immagine di un presunto batterio fossile marziano ha fatto il giro del mondo (foto: Encyclopaedia Britannica)Nell’atmosfera del pianetac’è un composto chiamato fosfina. Di questo gli autori di una ricerca pubblicata su Nature Astronomy sono sicuri, o quasi. Il motivo della cautela è che distinguere un composto in concentrazioni dell’ordine di parti per miliardo con i radiotelescopio è una faccenda delicata. Anche se gli autori sono convinti del segnale, sanno che scoperta deve essere confermata. Se è fosfina, da dove viene? Questo, si sa, è il motivo per cui tutti i giornali del mondo hanno parlato della ricerca: potrebbe essere stata prodotta da microbi? Gli autori hanno approfondito questa ipotesi in altri lavori, ma di nuovo raccomandano cautela. L’ipotesi biologica è presa in ...

troisi_licia : Riassunto prima che i giornali inizino a sparare a palle incatenate: NON abbiamo trovato la vita, ma forti indizi c… - Capezzone : +++Agenzia Quasivero, ultim’ora+++ Tracce di vita su #Venere. La prima reazione del Pd: “Si discuta subito di come tassarle”. - Capezzone : +++Agenzia Quasivero, ultim’ora+++ Tracce di vita su #Venere. La prima reazione dei Cinquestelle: “Basta paradisi f… - tuzeem : RT @MaxPriviero: @MariangelaSant8 @DavLucia @ritamay1 @scastaldi9 @albertopetro2 @djolavarrieta @___Diamonddust_ @yianniseinstein @pieroBEN… - infoitscienza : C’è vita su Venere? Un indizio fa ben sperare… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Venere

«Nella vita bisogna saper dire grazie»: oggi 19 settembre alle 16 ... l’impegno contro la violenza tra le mura domestiche come quello dell’Orecchio di Venere. Sarà anche svelato il nome del volontario ...Con una Luna come questa è facile sorprendenti e giocare con la tua suscettibilità. Marte non si risparmia di regalarti energie e potrebbe anche farti scattare per un nonnulla! Attento agli scherzi! M ...Insomma, per ora abbiamo trovato solo un grosso indizio, ma come direbbe un buon detective, per arrivare alla verità ci vogliono le prove! Venere è l'oggetto più luminoso nel cielo notturno dopo la Lu ...