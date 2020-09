Violare il silenzio elettorale, ma solo sui social, si può. E sapete perché? (Di sabato 19 settembre 2020) Il garante delle comunicazioni ha ultimamente chiesto ai politici di evitare i social durante il silenzio elettorale. Ma moltio - Salvini in testa - se ne sono fregati. Perché fare propaganda sui ... Leggi su globalist (Di sabato 19 settembre 2020) Il garante delle comunicazioni ha ultimamente chiesto ai politici di evitare idurante il. Ma moltio - Salvini in testa - se ne sono fregati. Perché fare propaganda sui ...

ROMA – La norma che regola il silenzio elettorale è ferma alla Prima Repubblica, all’epoca in cui non esistevano né smartphone né tantomeno i social. Quindi, di fatto, i vari leader politici che tra o ...

L'attitudine è di centrodestra, maggiormente. Dallo scalpore per Silvio Berlusconi e le dichiarazioni sulla soglia del seggio elettorale a Matteo Salvini che anche nell'ultima tornata, quella delle re ...

