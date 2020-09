VIDEO | Vegetti Finzi | “Necessaria una nuova bioetica per il corpo con protesi e trapianti”

Leggi su dire

(Di sabato 19 settembre 2020) MODENA – Le protesi, meccaniche o biologiche, stanno ridefinendo nuovi confini dell’umano: “tra la vita e la morte, tra me e me. Non sono piu’ solo meccaniche. Anche gli organi espiantati e trapiantati, un fegato, un cuore, un midollo, vengono utilizzati come ‘protesi, cose'”. Cosa diventa l’identita’ in tutto questo? E’ il tema scelto dalla psicologa Silvia Vegetti Finzi per parlare dell’impatto della tecnologia nella vita umana e ai giornalisti, in sala stampa a Modena, anticipando la sua lezione di domenica alle 21 sulle ‘dissolvenze dell’identita” con cui dara’ l’addio al Festival, ha parlato del caso Bebe Vio che in una recente intervista si e’ definita ‘fatta di tecnologia’.