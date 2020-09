Verona Roma si giocherà a porte chiuse: il Veneto consentiva la riapertura (Di sabato 19 settembre 2020) Il match di Serie A tra Verona e Roma si giocherà a porte chiuse nonostante il Veneto abbia permesso di aprire lo stadio Bentegodi Il match di Serie A tra Verona e Roma, in programma questa sera alle ore 20:45, si giocherà a porte chiuse. Questa decisione è stata presa nonostante l’ordinanza firmata dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che consente l’apertura degli impianti pubblici fino ad un massimo di 1000 persone. Il motivo di non aprire lo stadio Bentegodi per la partita di questa sera è per motivi strettamente organizzativi. Vi è infatti troppo poco tempo per organizzare la vendita dei biglietti e il servizio di controllo con gli steward sugli spalti. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Il match di Serie A trasi giocherà anonostante ilabbia permesso di aprire lo stadio Bentegodi Il match di Serie A tra, in programma questa sera alle ore 20:45, si giocherà a. Questa decisione è stata presa nonostante l’ordinanza firmata dal governatore del, Luca Zaia, che consente l’apertura degli impianti pubblici fino ad un massimo di 1000 persone. Il motivo di non aprire lo stadio Bentegodi per la partita di questa sera è per motivi strettamente organizzativi. Vi è infatti troppo poco tempo per organizzare la vendita dei biglietti e il servizio di controllo con gli steward sugli spalti. Leggi su ...

