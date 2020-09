Verona-Roma, Paro: “Punto importante, affrontato una grande squadra. Mercato? Ecco cosa chiediamo alla società” (Di sabato 19 settembre 2020) Il Verona strappa un punto alla Roma al "Marcantonio Bentegodi".0-0: è questo il risultato della sfida tra Verona e Roma, andato in scena questo pomeriggio nell'impianto sportivo scaligero. Le due compagini non vanno oltre il pareggio a reti bianche e dividono così la posta in palio. Un risultato analizzato dal vice-allenatore di Ivan Juric, Matteo Paro, intervenuto ai microfoni di "DAZN" al termine della sfida."Abbiamo affrontato una squadra molto forte tecnicamente e credo che all'inizio lo abbiamo sofferto. Noi abbiamo provato ad accorciarla ma con le combinazioni ci mettevano in difficoltà. Poi abbiamo preso le misure e la squadra è cresciuta, creando diverse occasioni. Abbiamo fatto una ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Ilstrappa un puntoal "Marcantonio Bentegodi".0-0: è questo il risultato della sfida tra, andato in scena questo pomeriggio nell'impianto sportivo scaligero. Le due compagini non vanno oltre il pareggio a reti bianche e dividono così la posta in palio. Un risultato analizzato dal vice-allenatore di Ivan Juric, Matteo, intervenuto ai microfoni di "DAZN" al termine della sfida."Abbiamounamolto forte tecnicamente e credo che all'inizio lo abbiamo sofferto. Noi abbiamo provato ad accorciarla ma con le combinazioni ci mettevano in difficoltà. Poi abbiamo preso le misure e laè cresciuta, creando diverse occasioni. Abbiamo fatto una ...

