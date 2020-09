Verona-Roma, Paro: “Prestazione importante, ma c’è bisogno di volti nuovi” (Di sabato 19 settembre 2020) “Abbiamo affrontato una squadra molto forte tecnicamente. Nel primo tempo siamo stati messi in difficoltà dalle loro combinazioni, poi abbiamo preso le misure e nella ripresa abbiamo conquistato campo e seconde palle. La prestazione è stata importante”. Queste le dichiarazioni di Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, in panchina al posto dello squalificato Ivan Juric in occasione del match contro la Roma. Al Bentegodi termina a reti inviolate nonostante un secondo tempo che ha visto Zaccagni e compagni decisamente più in partita: “Nella ripresa abbiamo aumentato un 5-10% di pressione per conquistare più campo e seconde palle. Non era facile giocare contro Pellegrini, Mkhitaryan e Pedro. C’è bisogno di una preparazione fisica ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Abbiamo affrontato una squadra molto forte tecnicamente. Nel primo tempo siamo stati messi in difficoltà dalle loro combinazioni, poi abbiamo preso le misure e nella ripresa abbiamo conquistato campo e seconde palle. La prestazione è stata”. Queste le dichiarazioni di Matteo, vice allenatore dell’Hellas, in panchina al posto dello squalificato Ivan Juric in occasione del match contro la. Al Bentegodi termina a reti inviolate nonostante un secondo tempo che ha visto Zaccagni e compagni decisamente più in partita: “Nella ripresa abbiamo aumentato un 5-10% di pressione per conquistare più campo e seconde palle. Non era facile giocare contro Pellegrini, Mkhitaryan e Pedro. C’èdi una preparazione fisica ...

OfficialASRoma : ??? “La Roma per me è un grande popolo. Io mi sono identificato in loro. Ho giocato solo due stagioni con la Roma, m… - capuanogio : Se #Milik e il #Napoli dovessero concludere la loro trattativa per l’uscita del polacco in mattinata, possibile che… - OfficialASRoma : ?? Per la sesta volta il nostro campionato inizierà con una sfida contro il Verona. Per la sesta volta, in casa loro… - sportli26181512 : Verona-Roma, Fonseca: 'Dzeko? Ho voluto preservarlo, ci serve un altro attaccante': L'allenatore giallorosso dopo i… - sportli26181512 : Paro, vice Juric: 'Verona, che partita. Abbiamo tenuto testa alla Roma': Paro, vice Juric: 'Verona, che partita. Ab… -