Verona-Roma, Faraoni: “Possiamo ripetere la stagione dell’anno scorso” (Di sabato 19 settembre 2020) “La stagione dell’anno scorso è ripetibile anche se è sempre difficile fare bene in Serie A. Dobbiamo essere bravi noi vecchi a far integrare i volti nuovi”. Queste le dichiarazioni di Davide Faraoni nel post partita di Hellas Verona-Roma, anticipo della prima giornata di Serie A. Un pareggio a reti inviolate ha aperto la stagione delle due squadre al Bentegodi: “Abbiamo giocato contro una grande squadra che sa giocare a calcio ad alti ritmi. Bisogna fare i complimenti ai nuovi acquisti per la prestazione – ha spiegato il laterale ai microfoni di Dazn – Nel primo tempo non siamo riusciti ad accorciare sui loro attaccanti. Abbiamo incontrato difficoltà a sfondare sulle fasce”. Poi sull’assenza di pubblico: “Ci manca. Serve il ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Ladell’anno scorso è ripetibile anche se è sempre difficile fare bene in Serie A. Dobbiamo essere bravi noi vecchi a far integrare i volti nuovi”. Queste le dichiarazioni di Davidenel post partita di Hellas, anticipo della prima giornata di Serie A. Un pareggio a reti inviolate ha aperto ladelle due squadre al Bentegodi: “Abbiamo giocato contro una grande squadra che sa giocare a calcio ad alti ritmi. Bisogna fare i complimenti ai nuovi acquisti per la prestazione – ha spiegato il laterale ai microfoni di Dazn – Nel primo tempo non siamo riusciti ad accorciare sui loro attaccanti. Abbiamo incontrato difficoltà a sfondare sulle fasce”. Poi sull’assenza di pubblico: “Ci manca. Serve il ...

